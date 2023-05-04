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Общество

«Билет в будущее»: антифейк-проект «Россия в деле» посмотрело более 3 500 000 человек

Сериал «Россия в деле» перешагнул отметку 3 500 000 просмотров с момента проведения премьеры в социальной сети «ВКонтакте». Самыми востребованными из десяти серий проекта оказались посвящённые российским судовождению, генетике и реабилитации. Каждая серия собрала почти полмиллиона зрителей со всей страны.

Согласно статистическим данным, география проекта охватывает всю страну, возрастной охват зрителей составил от 16 до 35 лет. Интересы распределились следующим образом: жители прибрежных городов, связанных с мореходством, охотно смотрели серии про судостроение; жители центральных регионов страны проявили больший интерес к медицине, генетике; у зрителей из южных регионов более востребованы оказались темы добычи земельных ресурсов, леса, а также создание полимеров; интерес всех жителей России вызвали ролики об импортозамещении, авиастроении, реабилитации.

«Мы с интересом вот уже в который раз наблюдаем, как, несмотря на засилье иностранного контента, аудитория охотно выбирает тематические образовательные видеоформаты российского производства. Особенно ценно, что это просветительские мини-фильмы и мини-сериалы. Считаю, что мы успешно заполняем в том числе освобождающиеся ниши», — сообщил руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Напомним, проект «Россия в деле» рассказывает о продуктах и отраслях, которые активно развиваются в российских регионах. Это гражданское авиастроение, производство новых материалов, судостроение, медицина и многие другие отрасли, которые в рамках подписанного 15 апреля 2023 года постановления правительства определены как приоритетные и реализация которых будет способствовать обеспечению технологического суверенитета.

В проекте опровергаются устойчивые мифы о технологической отсталости российской экономики и неэффективных производственных мощностях. Среди этих мифов то, что российская индустрия держится на технологиях СССР, все предприятия работают на иностранном оборудовании и софте, промышленность России — это ржавые заводы, вредные технологии и рутинный труд. Почему это не так — рассказывает новый просветительский видеопроект «Россия в деле».

Справка:

«VK Видео» — крупнейший видеосервис в России с ежедневной уникальной аудиторией свыше 40 млн человек, который объединяет видео и трансляции со всех площадок экосистемы VK.

Фонд Гуманитарных Проектов, некоммерческий фонд, созданный в 2013 году, реализует проекты распространения исторических и культурных знаний в России. Деятельность фонда призвана улучшить социокультурную обстановку в России посредством реализации крупных всероссийских проектов в области культуры, образования, просвещения, направленных на продвижение гуманитарных ценностей.

Проект «Билет в будущее» — всероссийский проект ранней профессиональной ориентации для учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций. Входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках национального проекта «Образование». С 2021 года федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Более 1 350 000 школьников в прошлом году стали его участниками проекта, а более 80 % выпускников 2022 года успешно применили полученные рекомендации при поступлении.

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