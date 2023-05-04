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Общество

Территорию бывшего концлагеря привели в порядок сотрудники администрации

Фото телеграм-канала Бориса Елкина

Ко Дню Победы прошла уборка на территории бывшего концлагеря Шталаг-372 на улице Юбилейной. Об этом сообщает глава города Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале.

«Место не относится к муниципалитету и не обслуживается коммунальными службами, поэтому требует внимания, особенно накануне памятной даты», - отметил Борис Елкин.

Фото телеграм-канала Бориса Елкина

На субботник вышли около 150 человек: сотрудники Администрации и городской Думы. Все вместе очистили от мусора, сухостоя, листвы и веток около 3 тысяч квадратных метров. Набралось почти 60 кубов мусора. Вывезти его помог «Псковавтодор».

Фото телеграм-канала Бориса Елкина

 Месяц чистоты подходит к концу, большая часть субботников уже прошла. Но до 15 мая у неравнодушных псковичей еще есть возможность проявить инициативу.

«С выбором территории, инвентарем и вывозом мусора всегда поможем», - напомнил глава города.

Фото телеграм-канала Бориса Елкина

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