Территорию бывшего концлагеря привели в порядок сотрудники администрации

18:51, 04 мая 2023, ПАИ

Ко Дню Победы прошла уборка на территории бывшего концлагеря Шталаг-372 на улице Юбилейной. Об этом сообщает глава города Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале.

«Место не относится к муниципалитету и не обслуживается коммунальными службами, поэтому требует внимания, особенно накануне памятной даты», - отметил Борис Елкин.

На субботник вышли около 150 человек: сотрудники Администрации и городской Думы. Все вместе очистили от мусора, сухостоя, листвы и веток около 3 тысяч квадратных метров. Набралось почти 60 кубов мусора. Вывезти его помог «Псковавтодор».

Месяц чистоты подходит к концу, большая часть субботников уже прошла. Но до 15 мая у неравнодушных псковичей еще есть возможность проявить инициативу.

«С выбором территории, инвентарем и вывозом мусора всегда поможем», - напомнил глава города.