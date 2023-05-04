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Общество

Личный состав пожарно-спасательного отряда наградили в Великих Луках

Фото из телеграм-канала «Администрация г. Великие Луки»

4 мая в 5-й пожарной части состоялось награждение личного состава 2-го пожарно-спасательного отряда города Великие Луки, а также строевой смотр. Об этом сообщает телеграм-канал «Администрация г. Великие Луки».

Как пояснил начальник 2-го пожарно-спасательного отряда подполковник внутренней службы Андрей Ефремов, строевой смотр — это проверка личного состава, техники, а также готовности к весенне-летнему периоду и выполнению стоящих перед отрядом задач.

В ходе смотра были награждены сотрудники, которые добились высоких показателей в работе за прошедший год. Наград были удостоены 16 человек. По итогу награждения Андрей Ефремов подчеркнул, что сотрудники заслуженно получили свои почётные награды, и отметил, что такие награждения стимулируют их дальнейшую деятельность.

Добавим, что в ходе мероприятия составу 2-го пожарно-спасательного отряда города был также вручён ценный и нужный для работы подарок — тепловизор: он позволит ещё быстрее и качественнее производить поиск очагов возгорания — это особенно актуально в условиях сильного задымления.

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