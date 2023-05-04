Медали «За боевые отличия» вручили сотрудникам СИЗО-2

19:57, 04 мая 2023, ПАИ

Военный комиссар г. Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов гвардии подполковник Руслан Сукманов в присутствии личного состава СИЗО-2 торжественно вручил участникам СВО, а в настоящий момент — младшим инспекторам дежурной службы СИЗО-2 Александру Наркевичу и Дмитрию Шамшуру медали Министерства обороны РФ «За боевые отличия». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Александр Наркевич и Дмитрий Шамшур — товарищи не только по боевому пути, но и по жизни. Оба — уроженцы Великих Лук. После срочной службы в Вооружённых силах РФ подписали дальнейший контракт и в феврале 2022 года отправились в зону проведения СВО.

Вместе служили в составе 9-й гвардейской артиллерийской бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа водителями-радиотелефонистами. В период службы выполняли специальные задачи на территориях ДНР и ЛНР. Приказом министра обороны РФ от 28.09.2022 № 1080 за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряжённых с риском для жизни, молодые люди награждены медалями «За боевые отличия».

Отметим, Александр Наркевич и Дмитрий Шамшур также вместе пришли и в уголовно-исполнительную систему Псковской области в начале этого года, сразу после окончания действия контрактов о прохождении военной службы.