Карантин по бешенству введён в Новосокольниках

21:17, 04 мая 2023, ПАИ

В Новосокольниках введён карантин по бешенству, сообщает телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».

Карантин введён на территории улицы Тракторной в Новосокольниках и на прилегающей территории радиусом до 1,3 км. Здесь во двор многоквартирного дома пришла лиса. Гражданин решил прогнать дикое животное, однако лиса набросилась и укусила человека. Животное погибло. Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством. Гражданин проходит лечение в медучреждении.

На территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории введён 60-дневный карантин. Там проводятся все необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных. Жители города могут бесплатно вакцинировать своих животных против бешенства на станции по борьбе с болезнями животных в г. Новосокольники.

По состоянию на 4 мая активными на территории региона остаются шесть очагов бешенства.