Борис Елкин напомнил псковичам о предстоящих праздничных мероприятиях

21:33, 04 мая 2023, ПАИ

Борис Елкин в своём телеграм-канал напомнил жителям и гостям Пскова о предстоящих праздничных мероприятиях в Пскове.

«Приближается один из самых важных праздников — День Победы. В этом году мы отмечаем его в 78-й раз. Памятные мероприятия, посвящённые этой дате, уже начались», — отметил глава города.

Самое главное из них — акция «Бессмертный полк» — выйдет за рамки уличного шествия и пройдёт в новых форматах. Портреты героев можно будет увидеть на стёклах автомобилей, одежде, аватарках в соцсетях.

«Каждый из нас может сам выбрать, каким способом почтить память наших ветеранов», — напомнил Борис Елкин.

Также глава города отметил, что интерактивные фестивали, выставки, памятные акции, тожественные ритуалы пройдут на братских захоронениях, в сквере имени 60-летия Октября и в учреждениях культуры.