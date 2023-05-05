Прокуратура обнулила муниципальный контракт на сумму более 23 млн рублей

22:17, 04 мая 2023, ПАИ

По иску заместителя прокурора области признан недействительным муниципальный контракт на сумму более 23 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Псковской области».

Прокуратурой г. Пскова проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в деятельности ООО «Комсервис».

Установлено, что данная организация предоставляет недостоверные сведения о наличии опыта успешного выполнения работ по содержанию технических средств организации дорожного движения. Использование недостоверных документов для подтверждения наличия опыта выполнения работ позволило ООО «Комсервис» получить незаконные конкурентные преимущества при участии в конкурсе и стать его победителем.

В целях устранения нарушений закона заместителем прокурора области в Арбитражный суд Псковской области направлено исковое заявление. По требованию прокурора судом признаны недействительными открытый конкурс в электронной форме на выполнение комплекса работ по содержанию технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов) на территории муниципального образования «Город Псков» и муниципальный контракт, заключённый между управлением городского хозяйства администрации г. Пскова и ООО «Комсервис».

Исполнение решения суда находится под контролем органов прокуратуры.