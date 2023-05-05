Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Прокуратура обнулила муниципальный контракт на сумму более 23 млн рублей

По иску заместителя прокурора области признан недействительным муниципальный контракт на сумму более 23 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Псковской области».

Прокуратурой г. Пскова проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в деятельности ООО «Комсервис».

Установлено, что данная организация предоставляет недостоверные сведения о наличии опыта успешного выполнения работ по содержанию технических средств организации дорожного движения. Использование недостоверных документов для подтверждения наличия опыта выполнения работ позволило ООО «Комсервис» получить незаконные конкурентные преимущества при участии в конкурсе и стать его победителем.

В целях устранения нарушений закона заместителем прокурора области в Арбитражный суд Псковской области направлено исковое заявление. По требованию прокурора судом признаны недействительными открытый конкурс в электронной форме на выполнение комплекса работ по содержанию технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов) на территории муниципального образования «Город Псков» и муниципальный контракт, заключённый между управлением городского хозяйства администрации  г. Пскова и ООО «Комсервис».

Исполнение решения суда находится под контролем органов прокуратуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 мая 2023

Линии электропередач укрепили в Локнянском районе
04 мая 2023

Утверждён приказ о дополнительных датах проведения ЕГЭ для выпускников из приграничных районов

04 мая 2023

Полевые мастер-классы для поисковиков прошли в Себежском районе
04 мая 2023

Концерт под окном устроили 100-летнему жителю Бежаницкого района
04 мая 2023

Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Невельском районе
04 мая 2023

Прокуратура обнулила муниципальный контракт на сумму более 23 млн рублей
04 мая 2023

О вопросах поддержки участников СВО главе региона сообщил Юрий Кравцов

04 мая 2023

Борис Елкин напомнил псковичам о предстоящих праздничных мероприятиях

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...