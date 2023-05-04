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Общество

О вопросах поддержки участников СВО главе региона сообщил Юрий Кравцов

Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Пустошкинского района Юрием Кравцовым. Итогами встречи глава региона поделился в своём-телеграм канале.

Администрацией района организована рабочая группа по вопросам поддержки участников СВО и их семей. Из муниципалитета мобилизовано порядков 30 человек. Как сообщил Юрий Кравцов, полномочий и возможностей для решения адресных вопросов у района достаточно.

С начала спецоперации жители Пустошкинского района собрали более 1 миллиона рублей для поддержки мобилизованных. На передовую отправлено более 1 тонны грузов.

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