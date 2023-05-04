О вопросах поддержки участников СВО главе региона сообщил Юрий Кравцов
Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Пустошкинского района Юрием Кравцовым. Итогами встречи глава региона поделился в своём-телеграм канале.
Администрацией района организована рабочая группа по вопросам поддержки участников СВО и их семей. Из муниципалитета мобилизовано порядков 30 человек. Как сообщил Юрий Кравцов, полномочий и возможностей для решения адресных вопросов у района достаточно.
С начала спецоперации жители Пустошкинского района собрали более 1 миллиона рублей для поддержки мобилизованных. На передовую отправлено более 1 тонны грузов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
04 мая 2023
Карантин по бешенству введён в Новосокольниках