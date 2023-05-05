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Сажать лук советует сегодня народный календарь

Лука, которого православные люди поминают в этот день, был апостолом от семидесяти, сподвижником святого Павла. Его почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов. Также Лука считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.

В ляльное время — период хороводов и игр, который приходился на май, — не только девушки веселились, но и нечистая сила. Ведьмы расстилали на траву белый холст и танцевали на нем нагими. В народе считалось, что к этому дню нечистые были беременны. Если женщина хотела зачать ребенка — она должна была пойти к лесной поляне, раздеться и незаметно встать в круг ведьм. Однако многие боялись, что таким образом ведьма может подкинуть женщине в утробу своего ребенка. А главарем всей нечисти называли самого хитрого черта — Луку-Луканьку.

Имя святого нашло отражение и в земледелии. На Луку высаживали на грядки лук: «Лук — как татарин: как снег сошел — так он и тут». Это растение считали на Руси целебным — и не зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики. О луке говорили: «Лук от семи недуг»; «Кто ест лук — избавлен от вечных мук»; «Лук да баня все исправят». Лук входил в состав многих народных лекарств: в сочетании с медом, например, использовался как средство от гриппа и атеросклероза.

Без лука нельзя было представить и русскую кухню. Его ели в сыром виде — с соленой рыбой и хлебом. Клали его в разные блюда — добавляли к мясу, к рыбе, к овощам. «Лук добро и в бою, и в щах»; «Голо-голо, а луковка в щи есть», — говорили в народе.

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