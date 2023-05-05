Полевые мастер-классы для поисковиков прошли в Себежском районе

23:37, 04 мая 2023, ПАИ

Полевые мастер-классы для поисковиков «Вахты Памяти» провели эксперты ВИПЦ в Себежском районе, передаёт корреспондент издания «Комсомольская правда. Псков».

В рамках международной акции «Вахта Памяти – 2023» в Себежском районе прошла серия мастер-классов экспертов Всероссийского информационно-поискового центра (ВИПЦ) Анатолия Скорюкова и Рузаля Хабибуллина. Специалисты приехали из Республики Татарстан, преодолев порядка полутора тысяч километров, чтобы поделиться опытом и наработками с псковскими поисковиками.

Полевые мастер-классы

Анатолий Скорюков специально для поисковиков себежской «Вахты Памяти» привёз лекцию об основах поиска — элементарных правилах проведения экспедиции, грамотной установки лагеря, поиска и подъёма останков. А Рузаль Хабибуллин решил обучить поисковиков грамотному ведению документации во время эксгумации останков и поделиться смыслом этой непростой работы.

Поиск «зеркала земли»

Анатолий Скорюков начал свой рассказ с вопросов о подготовке к экспедиции. По словам специалиста, главным оружием в руках поисковиков во время подготовки к выходу в поля являются архивы. Чтобы не блуждать по лесу с металлоискателем, а пытаться обнаружить определённое место с захоронением, можно воспользоваться архивами.

Эксперт рассказал поисковикам, по каким ощущениям при работе с металлическим щупом можно узнать о нахождении останков в земле и как их отличить от камня или дерева, чтобы не обмануться и не потратить силы на копку земли лопатой.

Также были акцентированы самые главные моменты в археологическом методе ведения раскопок: от поиска «зеркала земли» до проработки «археологического стола» и работы эксгуматоров в непогоду.

«Кода снимаешь на штык грунт, дальше работаешь лопатой только горизонтально, разглаживая почву. Так удаётся отыскать пятна, которые подскажут, где находится материк», — делился археологическими секретами Анатолий Скорюков.

Картина последнего дня жизни

Ни один подъём останков не проходит без фиксирования работы в протоколах эксгумации. Работе с документацией как раз и был посвящён следующий мастер-класс Рузаля Хабибуллина.

Свою лекцию эксперт начал со знакомства присутствующих с сайтом ВИПЦ — единым центром сбора, систематизации и хранения результатов поисковых работ в нашей стране. Это именно то место, куда каждый отряд отправляет протоколы с данными о подъёме бойцов.

Благодаря базе ВИПЦ поисковики узнают, где уже были найдены солдаты и какие места ещё требуют особого внимания.

Отдельное внимание эксперт уделил работе с приложением к протоколу — антропологической картой. Она ещё не плотно вошла в работу всех поисковых отрядов, но является крайне важным документом о найденном бойце. Благодаря заполнению антропологической карты можно выявить особенности погибшего бойца, которые имелись у него при жизни. Так поисковикам не раз удавалось отыскать в архивах военкоматов самого низкого или самого высокого бойца, а значит, установить имя найденного солдата без смертного медальона.

Стоит отметить, что свою судьбу Рузаль Хабибуллин связал с поиском много лет назад именно на Псковской земле, когда приехал к поисковикам, чтобы отправиться на поиски своего погибшего деда. И нашёл его. До сих пор он ведёт работу по увековечиванию памяти воинов, передавая свой опыт следующим поколениям.

Итоги встречи подвела член совета поискового объединения Псковской области «След «Пантеры», куратор по работе с документацией об экспедиционной деятельности Елена Чернышева.

Встречи с экспертами ВИПЦ организованы благодаря поддержке федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь» и гранту «Нам доверена память».

Организаторами экспедиции выступила Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» совместно с региональным отделением Поискового движения России при поддержке правительства Псковской области и АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».