Линии электропередач укрепили в Локнянском районе
Сильную вибрацию на линиях электропередач утяжелили «гантельками» для укрепления линий, сообщает телеграм-канал «Россети Северо-Запад».
Смонтировали на линии 110 кВ «Локнянская-3» специальные «гантельки», которые успокаивают вибрацию и помогают проводу служить дольше. Электроснабжение Новосокольнического и Локнянского районов Псковской области стало надёжнее.
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