Линии электропередач укрепили в Локнянском районе

00:11, 05 мая 2023, ПАИ

Сильную вибрацию на линиях электропередач утяжелили «гантельками» для укрепления линий, сообщает телеграм-канал «Россети Северо-Запад».

Смонтировали на линии 110 кВ «Локнянская-3» специальные «гантельки», которые успокаивают вибрацию и помогают проводу служить дольше. Электроснабжение Новосокольнического и Локнянского районов Псковской области стало надёжнее.