Волонтёры привели в порядок братские захоронения в Псковском районе

08:06, 05 мая 2023, ПАИ

В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, организациями и предприятиями, школьниками,волонтерами Псковского района проводится работа по благоустройству и уборке воинских захоронений, памятников, обелисков советским воинам – освободителям. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.

По ее словам, практически все памятники и воинские захоронения на территории Псковского района приведены в порядок.

Всего в Псковском районе находится 68 братских и одиночных воинских захоронений, памятников и мемориальных знаков землякам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны.