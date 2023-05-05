До конца мая дорожники приведут в порядок улицы Великих Лук

08:57, 05 мая 2023, ПАИ

В Великих Луках продолжается ямочный ремонт дорог. Рабочие приведут в порядок улицы города и дворовые территории до конца мая, сообщают корреспонденты телеканала «Первый Псковский».

Работы начались с центральной части города еще в апреле. Здесь выполнили ямочный ремонт главной улицы – проспекта Ленина. Сейчас дорожники приступили к ремонту на участках улиц Щорса, Кузьмина и Дальней, а также в районе Аэропорта. В порядок приведут и заречную часть южной столицы области. Работы ведутся поэтапно.

«Сперва у нас выполняется ямочный ремонт и аварийный ремонт с выпилкой, следом идет бригада и струйно-инъекционным методом мы заделываем все мелкие ямы. Мы уже заканчиваем ремонт проспекта Ленина, уже наносится разметка, планируется нанесение осевой линии», - рассказал директор МУП «ДСУ г. Великие Луки» Руслан Скопцов.

Работу по благоустройству и замене дорожного полотна произведут и на 29 дворовых территориях города.