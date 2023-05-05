32% псковичей хотели бы получить льготную корпоративную ипотеку

08:43, 05 мая 2023, ПАИ

Псковичи чаще проявляют интерес к ипотечным кредитам от предприятия: о желании купить жилье с помощью займа у компании заявили каждый третий работающий, сообщает сервис SuperJob.

Министр финансов Антон Силуанов предложил промышленным предприятиям субсидировать ставку по ипотеке для своих работников. Воспользоваться льготным ипотечным кредитом от работодателя сегодня хотел бы каждый третий пскович (32%): опрошенных привлекает возможность приобрести жилье на более выгодных условиях. 4 из 10 респондентов (42%) не заинтересованы в ипотеке от предприятия: по их мнению, это может обернуться чрезмерной зависимостью от компании.



О желании взять ипотечный кредит у работодателя опрошенные с детьми сообщают вдвое чаще, чем бездетные (46% против 24%), а состоящие в браке — чаще холостых и незамужних (41% против 27%). Среди горожан с разным уровнем дохода бо́льшую заинтересованность в таком финансовом продукте выражают респонденты с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (43%). Об улучшении жилищных условий с помощью компании женщины задумываются чаще мужчин (38% против 32% соответственно).



