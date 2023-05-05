Профилактику бешенства обсуждают в медиацентре ПАИ

12:00, 05 мая 2023, ПАИ

Профилактику и правила поведения при бешенстве животных, а также последние серьезные случаи обсуждают на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На вопросы ответят:

- Вера Баданина, председатель комитета по ветеринарии Псковской области,

- Светлана Бородинская, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области,

- Валерия Ханзалик, сотрудник некоммерческой организации «Зоозащита».