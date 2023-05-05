Профилактику бешенства обсуждают в медиацентре ПАИ
Профилактику и правила поведения при бешенстве животных, а также последние серьезные случаи обсуждают на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
На вопросы ответят:
- Вера Баданина, председатель комитета по ветеринарии Псковской области,
- Светлана Бородинская, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области,
- Валерия Ханзалик, сотрудник некоммерческой организации «Зоозащита».
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