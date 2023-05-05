Как избавиться от аллергии, обсудят на «Серебряном дожде»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, в 14:00. Собеседником ведущих станет Ольга Слепиковская, врач-аллерголог, главный внештатный аллерголог Псковской области.
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