Как избавиться от аллергии, обсудят на «Серебряном дожде»

10:10, 05 мая 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, в 14:00. Собеседником ведущих станет Ольга Слепиковская, врач-аллерголог, главный внештатный аллерголог Псковской области.

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