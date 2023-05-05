Старейший уличный театр выступит на Днях пушкинской поэзии в июне

11:56, 05 мая 2023, ПАИ

Старейший уличный театр России «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга представит на Днях пушкинской поэзии и русской культуры уличный спектакль «Музеум». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«На поляне в Михайловском 3 июня развернётся интерактивный трагикомический актуальный балаган, моделирующий своеобразное музейное пространство, в котором живут необычные существа. Странствующие куклы очаровывают зрителя своими одновременно страшными и прекрасными масками, волшебными историями и магией зрелища, восходящего к лучшим традициям карнавала», - отметили в ТКД.

Напомним, что уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо» уже выступал на Днях пушккинской поэзии в Псковской области в прошлом году.