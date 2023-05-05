Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

9 мая вход на все объекты Псковского музея будет бесплатным

9 мая в честь Дня Победы в экспозиции главного здания музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» традиционно будет день открытых дверей (бесплатный вход) для всех категорий посетителей. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Для военнослужащих всех категорий (Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, ветеранов боевых действий при предъявлении соответствующих документов) бесплатный вход 9 мая будет действовать на всех объектах Псковского музея-заповедника.

9 мая состоятся сборные экскурсии по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в 13:00 и 15:00. В ходе экскурсий участники узнают о героических страницах истории региона и вкладе псковичей в дело Победы.

Справки по телефону 8 8112 66 33 11.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 мая 2023

9 мая вход на все объекты Псковского музея будет бесплатным
04 мая 2023

Полевые мастер-классы для поисковиков прошли в Себежском районе
04 мая 2023

Концерт под окном устроили 100-летнему жителю Бежаницкого района
04 мая 2023

Борис Елкин напомнил псковичам о предстоящих праздничных мероприятиях
04 мая 2023

Лауреат «Золотой маски» рассказала, как она пришла в театр
04 мая 2023

Псковская актриса рассказала, как отметила получение «Золотой маски»
04 мая 2023

«Марш Балтийских курсантов» пройдет в честь 700-летия Гдова
04 мая 2023

Концерт «Двое за органом» пройдет в Пскове 6 мая

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...