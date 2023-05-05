9 мая вход на все объекты Псковского музея будет бесплатным

10:39, 05 мая 2023, ПАИ

9 мая в честь Дня Победы в экспозиции главного здания музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» традиционно будет день открытых дверей (бесплатный вход) для всех категорий посетителей. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Для военнослужащих всех категорий (Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, ветеранов боевых действий при предъявлении соответствующих документов) бесплатный вход 9 мая будет действовать на всех объектах Псковского музея-заповедника.

9 мая состоятся сборные экскурсии по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в 13:00 и 15:00. В ходе экскурсий участники узнают о героических страницах истории региона и вкладе псковичей в дело Победы.

Справки по телефону 8 8112 66 33 11.