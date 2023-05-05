Делегация «Движения Первых» впервые посетит Республику Беларусь

12:19, 05 мая 2023, ПАИ

Официальный визит делегации Российского движения детей и молодежи в Республику Беларусь состоится 5 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель поездки - заключение соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области детской и молодежной политики с общественными объединениями «Белорусская республиканская пионерская организация» и «Белорусский республиканский Союз молодежи». Договоры укрепят сферу молодежного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также позволят детям и молодежи двух стран принимать участие в обменах, мероприятиях в России и Белоруссии и в совместных образовательно-туристических поездках за рубеж.

Посещение Белоруссии является первым визитом делегации Российского движения детей и молодежи в рамках международного направления его деятельности. Он призван, в том числе, укрепить российско-белорусские отношения в сфере детской и молодежной политики в контексте Союзного государства. В состав делегации войдут представители движения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Первый международный визит «Движения Первых» состоится в Республику Беларусь накануне Дня Победы, и это не случайно. Мы очень ценим дружеские и добрососедские отношения, которые сложились между нашими странами, в том числе в рамках Союзного государства. Нас объединяет общая история, общая память и общие ценности. Подписание соглашений «Движения Первых» с Белорусским республиканским союзом молодежи и Белорусской республиканской пионерской организацией поможет нам реализовать эффективное сотрудничество и обмен опытом между организациями, детьми и молодежью обеих стран, сделать значительный шаг вперёд в достижении наших общих целей», - отметил председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

В рамках визита запланировано также подписание соглашений о сотрудничестве с ОО «БРПО» и ОО «БРСМ», встречи председателя правления РДДМ «Движение Первых» Григория Гурова с министром образования Республики Беларусь Андреем Иванцом, первым секретарем ОО «БРСМ» Александром Лукьяновым, заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь Игорем Назаруком, заместителем председателя комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Национального собрания Республики Беларусь Дмитрием Басковым, послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название «Движение Первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых: «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников — «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность движения направлена на создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также организацию досуга.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.