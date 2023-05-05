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Общество

Студенты со всей России отправятся в экспедицию по Псковской области

Студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Сыктывкара и Пскова отправятся в межвузовскую экспедицию «Кружки робототехники - точки роста инженеров будущего», сообщили в ПсковГУ.

Участники экспедиции проедут по Псковской области, подготовят школьников к районным фестивалям робототехники, а затем примут участие в организации областного фестиваля Робофинист Псков 2023. Три группы по 5 человек (4 студента и наставник) проедут по 6 районам Псковской области: Палкинскому, Печорскому, Себежскому, Невельскому, Великолукскому, Опочецкому, организуя мастер-классы и соревнования, а затем встретятся в Пскове.

Исследователи составят «портреты» юных псковских изобретателей, пообщаются с их педагогами, родителями.

При отборе предпочтение отдавалось студентам, имеющим интерес к педагогике, обучающимся на направлениях, связанных с информатикой, робототехникой, технологией, физикой и математикой. Кроме того, в экспедицию также приглашешены фотографы и видеооператоры. Экспедиция пройдет 11-21 мая. В плотный график включены и интересные экскурсии, отметили организаторы.

Экспедиция проводится в рамках проекта «Открываем Россию заново» благодаря президентской платформе «Россия - страна возможностей» совместно с НИУ ВШЭ.

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