Новый боевой отряд появился в составе казачьей бригады «Дон»

11:31, 05 мая 2023, ПАИ

Новый боевой отряд «Аксай» появился в составе сводной казачьей бригады «Дон», сообщается в Telegram-канале «Атаман».

«Это фактически батальонно-тактическая группа, но спектр задач имеет более широкий, который включает кроме боевой диверсионно-разведывательную деятельность», – сообщили порталу в бригаде «Дон».

Командует отрядом «Аксай» опытный боевой кубанский казак с позывным Чип, представленный к званию Героя России за героизм, проявленный в зоне СВО, отмечают авторы Telegram-канала.

«До половины бойцов отряда – опытные воины, прошедшие бои первого года СВО в рядах сводного отряда «Дон». Большинство из них награждено государственными наградами Российской Федерации. Другая половина – новички-добровольцы, однако они с момента поступления в отряд заняты боевой подготовкой под руководством более опытных соратников. Зная этих казаков-воинов по боям первого периода СВО, командование уверено в абсолютной надежности отряда «Аксай», который со дня на день ждет отправки в бой», – уточнили в бригаде.

В минувшие выходные в Новочеркасском войсковом казачьем соборе состоялась церемония прибития знамени отряда «Аксай» к древку и освящения воинского символа.