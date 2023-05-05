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Общество

Сбер: Количество предлагающих доставку еды ресторанов выросло вдвое

Сбер проанализировал состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга. Наиболее быстрорастущий сегмент по всей стране — доставка еды, сообщили в пресс-службе банка.

Фото: Сбер

За год количество точек, предлагающих такую услугу, выросло вдвое, выручка увеличилась на 60% и превысила 1,4 млрд руб., а средний чек вырос на 2% до 875 руб. Стремительный рост — более чем на 100% — показало большинство регионов РФ (53 субъекта). Топ регионов по количеству бизнеса в сфере доставки еды: Московская область, Краснодарский край, Москва, Якутия, Ханты-Мансийский АО.

Период

Выручка

Количество транзакций

Количество точек

Март 2022

880 млн руб.

1 млн 050

2468

Март 2023

1,4 млрд руб.

1 млн 650

4899

Средняя выручка на заведение по России продемонстрировала рост во всех нишах. Значительнее всего выросла в фастфуде — на 285 тыс. по сравнению с I кварталом прошлого года.

Ниша

Средняя выручка на 1 заведение

(I квартал 2022 г.)

Средняя выручка на 1 заведение

(I квартал 2023 г.)

Динамика

Услуги по доставке

1,268 млн руб.

1,331 млн руб.

+5%

Кафе, рестораны

2,456 млн руб.

2,521 млн руб.

+3%

Бары, клубы

2,492 млн руб.

2,520 млн руб.

+1%

Фастфуд

2,525 млн руб.

2,810 млн руб.

+11%

Практически та же картина со средним чеком: он вырос по всем нишам, особенно в фастфуде — на 13%.

Ниша

Средний чек
на 1 заведение

(I квартал 2022 г.)

Средний чек
на 1 заведение

(I квартал 2023 г.)

Динамика

Услуги по доставке

856 руб.

875 руб.

+2%

Кафе, рестораны

734 руб.

769 руб.

+5%

Бары, клубы

712 руб.

757 руб.

+6%

Фастфуд

345 руб.

389 руб.

+13%

В Москве средний чек вырос до 15% по всем типам заведений и составил для ресторанов 1251 руб., для клубов и баров — 1289 руб. и для фастфуда — 387 руб.

Ниша

Средний чек
на 1 заведение

(I квартал 2022 г.)

Средний чек
на 1 заведение

(I квартал 2023 г.)

Динамика

Услуги по доставке

1234 руб.

817 руб.

-34%

Кафе, рестораны

1175 руб.

1251 руб.

+7%

Бары, клубы

1259 руб.

1289 руб.

+2%

Фастфуд

341 руб.

387 руб.

+14%

«Наша задача — поддерживать малый бизнес и помогать ему развиваться. Поэтому для разработки новых сервисов и предложений мы изучаем разные рынки, проводим исследования. Например, в Москве россияне в 4 раза чаще посещают фастфуд, чем кафе и рестораны: 32 млн клиентов против 8 млн. Только каждый 5-й клиент в столице в течение года возвращается в тот же бар, где уже был. А в Омской и Новосибирской областях — каждый 2-й. Эти и другие полученные данные подтверждают, что общепит остаётся одним из самых востребованных у клиентов видов малого бизнеса», - отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. 

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