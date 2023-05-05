Сбер: Количество предлагающих доставку еды ресторанов выросло вдвое

12:57, 05 мая 2023, ПАИ

Сбер проанализировал состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга. Наиболее быстрорастущий сегмент по всей стране — доставка еды, сообщили в пресс-службе банка.

За год количество точек, предлагающих такую услугу, выросло вдвое, выручка увеличилась на 60% и превысила 1,4 млрд руб., а средний чек вырос на 2% до 875 руб. Стремительный рост — более чем на 100% — показало большинство регионов РФ (53 субъекта). Топ регионов по количеству бизнеса в сфере доставки еды: Московская область, Краснодарский край, Москва, Якутия, Ханты-Мансийский АО.

Период Выручка Количество транзакций Количество точек Март 2022 880 млн руб. 1 млн 050 2468 Март 2023 1,4 млрд руб. 1 млн 650 4899

Средняя выручка на заведение по России продемонстрировала рост во всех нишах. Значительнее всего выросла в фастфуде — на 285 тыс. по сравнению с I кварталом прошлого года.

Ниша Средняя выручка на 1 заведение (I квартал 2022 г.) Средняя выручка на 1 заведение (I квартал 2023 г.) Динамика Услуги по доставке 1,268 млн руб. 1,331 млн руб. +5% Кафе, рестораны 2,456 млн руб. 2,521 млн руб. +3% Бары, клубы 2,492 млн руб. 2,520 млн руб. +1% Фастфуд 2,525 млн руб. 2,810 млн руб. +11%

Практически та же картина со средним чеком: он вырос по всем нишам, особенно в фастфуде — на 13%.

Ниша Средний чек

на 1 заведение (I квартал 2022 г.) Средний чек

на 1 заведение (I квартал 2023 г.) Динамика Услуги по доставке 856 руб. 875 руб. +2% Кафе, рестораны 734 руб. 769 руб. +5% Бары, клубы 712 руб. 757 руб. +6% Фастфуд 345 руб. 389 руб. +13%

В Москве средний чек вырос до 15% по всем типам заведений и составил для ресторанов 1251 руб., для клубов и баров — 1289 руб. и для фастфуда — 387 руб.

Ниша Средний чек

на 1 заведение (I квартал 2022 г.) Средний чек

на 1 заведение (I квартал 2023 г.) Динамика Услуги по доставке 1234 руб. 817 руб. -34% Кафе, рестораны 1175 руб. 1251 руб. +7% Бары, клубы 1259 руб. 1289 руб. +2% Фастфуд 341 руб. 387 руб. +14%

«Наша задача — поддерживать малый бизнес и помогать ему развиваться. Поэтому для разработки новых сервисов и предложений мы изучаем разные рынки, проводим исследования. Например, в Москве россияне в 4 раза чаще посещают фастфуд, чем кафе и рестораны: 32 млн клиентов против 8 млн. Только каждый 5-й клиент в столице в течение года возвращается в тот же бар, где уже был. А в Омской и Новосибирской областях — каждый 2-й. Эти и другие полученные данные подтверждают, что общепит остаётся одним из самых востребованных у клиентов видов малого бизнеса», - отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.