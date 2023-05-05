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Культура

Послушать псковские сказки приглашает Изборский музей

Фото: пресс-служба Изборского музея

Услышать псковские сказки и узнать об их особенностях можно будет в Изборском музее 7 и 8 мая. Об этом ПАИ сообщили в прес-службе музея.

Студентка Псковского государственного университета Анастасия Попова, победительница грантового конкурса форума «Таврида», поможет участникам мероприятия погрузиться в мир псковской сказки, больше узнать о буднях и праздниках псковского крестьянина. Проиллюстрировать её рассказы помогут игрушки из коллекции Изборского музея-заповедника.

Чем отличаются наши сказки от сказок других регионов, какую роль в костюме молодой девушки играл платок, сколько дней праздновали Пасху в русской деревне и какие пасхальные традиции бытовали на Псковщине - на эти и другие вопросы участники узнают ответы в ходе программы «Родная сказка».

Мероприятие пройдет 7 и 8 мая в 13:00 в усадьбе Шведова в экспозиции «Русские и сето. Одна земля, общая история».

Для детей до 16 лет вход бесплатный. Билеты доступны по «Пушкинской карте».

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