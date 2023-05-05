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Культура

Монеты царских времён обнаружили в псковской церкви

Фрагменты керамической посуды конца XIV века, а также монеты царских времён обнаружили в псковской церкви Михаила Архангела. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСМ ГРУПП // Комплексные архитектурные и реставрационные проекты».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «АСМ ГРУПП // Комплексные архитектурные и реставрационные проекты»

При проведении археологических работ на объекте культурного наследия ЮНЕСКО - в церкви Архангела Михаила, а именно в культурных слоях раскопов были найдены многочисленные фрагменты керамической посуды, некоторые из которых относятся к концу XIV века. Кроме того, выявлены серебряные и медные предметы быта, части фаянсовых игрушек, разновременные монеты царской России и советского периода. 

В сообщении отмечается, что одной из самых неожиданных находок стала неизвестная ранее конструкция храма, спрятанная под землей, вероятно, фундамент утраченной ранее храмовой апсиды.

Напомним, что ранее специалисты при проведении обследований церкви обнаружили исторические керамиды.

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