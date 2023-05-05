В Пскове пропавший кот вернулся домой зараженным бешенством

14:11, 05 мая 2023, ПАИ

Псковичка потеряла кота, но спустя время он вернулся и, как выяснилось позднее, уже зараженный бешенством. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

«Сейчас действует очаг бешенства на улице Рокоссовского в Пскове, по нему ведется работа. Женщина выпустила кота. Он потерялся и через два месяца вернулся. Позже кот умер. Хорошо, что женщина обратилась к ветеринарам, и было установлено бешенство», - рассказала Вера Баданина.

Она также призвала псковичей и жителей области прививать своих животных во избежание несчастных случаев.