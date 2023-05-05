Более 140 проектов ТОС реализуют в Псковской области

14:21, 05 мая 2023, ПАИ

Победителями второго регионального конкурса проектов территориального общественного самоуправления в Псковской области стали 143 проекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего для участия в конкурсе было заявлено около 390 проектов. Победителей выбрали по итогам анализа представленных материалов на заседании конкурсной комиссии. Общая сумма поддержки из областного бюджета в рамках конкурса составит 50 млн рублей.

Проекты-победители направлены на решение целого комплекса вопросов: организация водоснабжения и уличного освещения, ремонт дорог, благоустройство придомовых территорий, парков и парковых зон, зон отдыха, установка детских и спортивных площадок. Ряд проектов предполагает ремонт и благоустройство воинских захоронений, что подчеркивает важность для населения патриотического воспитания и сохранения исторической памяти о подвиге народа.

Конкурс проектов ТОС проводится в Псковской области с 2019 года, и ежегодно поддержка общественных инициатив только растет. Так, например, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на поддержку проектов ТОС в 2023 году заложено 50 млн рублей, что на 10 млн рублей больше финансирования прошлого года.