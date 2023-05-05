Мемориальную доску в честь героя СВО открыли в дновской школе

14:35, 05 мая 2023, ПАИ

В городе Дно прошел торжественно-траурный митинг, посвящённый открытию памятной мемориальной доски в честь выпускника дновской школы № 1 Никиты Иванова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает газета «Дновец».

Почтить память погибшего пришли его родные и близкие, военком Алексей Иванов, бывший классный руководитель Никиты Наталья Гаврилова, учащиеся школы и воспитанники детсада «Теремок».

Почётное право открыть мемориальную доску было предоставлено родителям Никиты – Андрею и Юлии Ивановым.

«Никакими словами не утешить боль родных и близких, и одно только сможет хоть немного смягчить горечь утраты – наша память. Понимание, что эта жертва была не напрасна! Он погиб во имя жизни других, во имя нашей Родины, во имя всех нас, во имя мира!» – говорится в сообщении.