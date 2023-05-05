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Общество

Псковские полицейские оперативно разыскали пропавшего дошкольника

Псковские полицейские оперативно разыскали пропавшего дошкольника, который самостоятельно покинул игровую площадку детского садика. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

Фото: пресс-служба УМВД по Псковской области

По имеющимся данным, вечером 24 апреля в дежурную часть городского УМВД позвонила местная жительница и сообщила о пропаже своего трёхлетнего ребёнка по имени Егор.

Полицейские выяснили у заявительницы, что она забирала сына из детского сада № 41 на улице Новосёлов и ненадолго оставила его на игровой площадке учреждения под присмотром семилетнего брата, а сама зашла в административное здание. Когда женщина вышла обратно, то увидела на территории садика только старшего сына. 

На поиски маленького мальчика, который был одет в синюю куртку, джинсы и кроссовки, незамедлительно были ориентированы все наряды наружных служб полиции. Сотрудники ДПС капитан полиции Алексей Смирнов и лейтенант полиции Кирилл Ефимов, которые в этот момент находились неподалёку, приняли решение обследовать ближайшие дворы.

У дома № 53 на улице Труда полицейские увидели большую площадку, где играли дети. Они опросили родителей, находящихся рядом с территорией, которые подтвердили, что недавно к играм присоединился маленький мальчик, одетый как раз таки в синюю куртку.

Капитан полиции Алексей Смирнов подошёл к мальчику, спросил его имя и предложил подождать маму в патрульном автомобиле. Пока на место ехали инспектор по делам несовершеннолетних и родительница, сотрудники ГИБДД посадили юного путешественника на водительское сиденье, познакомили с оборудованием служебной машины, разрешили покрутить руль и самостоятельно включить рацию.

По прибытии заявительницы полицейские передали ей сына.

В результате оперативных действий сотрудников полиции местонахождение ребёнка было установлено менее чем за час.

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Псковские полицейские оперативно разыскали пропавшего дошкольника

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