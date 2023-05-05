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Общество

Парад в честь Великой Победы прошел в псковском вузе

Торжественный парад, посвященный 78-й годовщине Великой Победы, прошел на территории Псковского филиала университета ФСИН России, сообщает корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие ветераны и сотрудники псковского УФСИН, а также курсанты и школьники.

Зрители смогли увидеть выступление группы почетного караула и бойцов отдела специального назначения «Зубр», а также творческих коллективов Псковского филиала университета. Помимо этого, была организована полевая кухня с солдатской кашей и выставка современного вооружения и боевой техники.

«Для огромной многонациональной России 9 Мая – особая дата. В трудный для родины час вся страна встала на защиту земли. Героически, самоотверженно сражаясь на фронте и работая в тылу, наши предки делали всё, чтобы приблизить победу и отстоять право на свободу своих потомков. Для Псковской области этот день особенно ценен, ведь именно на этой земле зародилось Знамя Победы – государственная реликвия России, символ стойкости и героизма», – обратился к присутствующим начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов.

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