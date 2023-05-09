Люблю людей и общение с ними – писатель и переводчик Анаит Григорян

16:57, 09 мая 2023, ПАИ

Ожидать ли продолжения жизненных историй, рассказанных в романах петербуржского писателя Анаит Григорян, где она берет идеи для будущих произведений и почему японский язык для нее легче французского – в интервью Псковскому агентству информации.

Недавно роман «Поселок на реке Оредеж» вошел в Длинные списки премий «Ясная поляна» и «Большая книга», а также в шорт-лист премии для молодых писателей ФИКШН35. В 2011 году издательство «Геликон Плюс» выпустило дебютный сборник коротких историй «Механическая кошка», в 2012 году «Айлурос» (Нью-Йорк) издало роман «Из глины и песка», в 2019 году в «Эксмо» был опубликован «Поселок на реке Оредеж», а в 2021 году в Inspiria – «Осьминог».

Разговор с кандидатом биологических наук, филологом, прозаиком, переводчиком с японского языка Анаит Григорян состоялся в креативном пространстве «Лофт», куда она приехала для встречи с читателями в рамках литературного проекта «Букбар». Кстати, сам проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Безнадеги net

– Анаит, честно говоря, перед нашей встречей прочитала только один ваш роман «Поселок на реке Оредеж» и начало «Осьминога». Не покидало ощущение, что действие происходит вне времени и пространства, потом появились, очень ненавязчиво, детали и стали угадываться 90-е годы, потом появились и географические названия, говорящие, что действие его разворачивается совсем рядом с Псковской областью.

– На самом деле, это деревня Красницы Ленинградской области. У поселка три прототипа – станция Поселок, Вырица и деревня Красницы. В детстве там проходили все мои выходные дни и летние каникулы.

– Вы ребенок 90-х, и вам хорошо знакомы отношения с поселковыми ребятами. Знаете, что самое важное? Роман не оставил чувства безнадёги.

– Это была одна из художественных задач – показать людей, их чувства. Люди в этом поселке оказались просто в безвременье, взаимоотношения между ними происходят в достаточно тяжелых условиях. Я действительно застала 90-е годы, когда фактически одна страна ушла в прошлое, а новая ещё не появилась. Притом люди в стране остались людьми.

Продолжение следует?

– Вы сейчас работаете над продолжением «Осьминога». А ведь в «Поселке на реке Оредеж» финал открытый. Не планировали этот роман продолжить?

– Пока нет. Но он связан с циклом рассказов «Долгое лето», из которого можно дополнительно узнать о семье Комаровых.

– Знаете, как я вижу продолжение? Это реальная история, и с героиней я знакома лично. Девочка из Порховской интерната вместе с сестрой была усыновлена американцами. Ее жизнь сложилась удачно благодаря приемной семье. Она, став взрослой, помогала своей школе, нашла свою семью, а после публикации ее истории на сайте Псковского агентства информации нашелся и ее отец.

– Это очень интересная жизненная история, вы заставили меня задуматься. Признаюсь, мне интереснее разговаривать с людьми, чем выступать самой. Все-таки писатель – человек, который работает за письменным столом, мы же не актеры, не шоумены. Издательство настаивает, чтобы проходили встречи с читателями. Я понимаю их важность, люблю людей и общаться с ними. Но люблю не рассказывать, а слушать. Запоминаю их истории, манеры речи, записываю в свою виртуальную библиотеку и использую в дальнейшем. Мне интересны сами люди. Себя я знаю хорошо, и про себя рассказывать вовсе не интересно, а интересно – про людей. Я прошу задавать вопрос и рассказываю, если они что-то недополучили из моих книг.

Новые возможности

– Как раз такие возможности для общения писателя с читателями дает проект «Букбар»!

– Это интересное в культурном плане начинание, оно важно для развития общекультурной среды. Книга ведь не существует без читателей. Сколько читателей, столько воплощений этой истории, способов ее понять и раскрыть. Это как вы сегодня предложили продолжение истории, очень интересное продолжение. Это и есть взаимодействие авторов, литературных обозревателей, критиков, литературных блогеров и читателей, которые являются главными в этой истории, потому что книги пишутся для них. Многие авторы ошибочно полагают, что книга – это способ рассказать о себе, самовыразиться. Как мне кажется, это не так. Книга интересна для читателей, книга – это друг, который может поддержать человека в трудный момент.

Поэзия – самовыражение, а проза – работа. Такие встречи важны для создания культурной среды. Если в прошлом были литературные салоны, то сейчас, разумеется, это ушло в прошлое. Салоны практически переместились в такие культурные пространства, как «Лофт», и это очень здорово. Честно говоря, я очень удивилась, неужели, это новое здание построено? Мне рассказали о его истории, реставрации, воссоздании. Это уникальное место, схожее с Новой Голландией у нас в Петербурге. Там так же провели реставрацию, создали креативное пространство для взаимодействия авторов с теми, кто читает, смотрит, слушает. Замечательно, что есть господдержка подобных проектов. Ведь если не будет литературы, то не будет и промышленности. Это только кажется, что они далеко друг от друга, а на самом деле, все очень взаимосвязано.

«Не учу японский язык, а вспоминаю»

– Не могу не спросить, почему японский? Такой трудный язык!

– Начинала изучение языков я не с него, а с английского, наверное, с тех пор, как вообще научилась говорить, и очень его люблю. 12 лет жизни отдала немецкому языку, занималась им по 4 часа в день, мне нравится его звучание, грамматическая структура. Он точный и образный. Увлекалась творчеством Томаса Манна, прочитала несколько его романов в оригинале. И я была уверена, что моя переводческая работа будет связана с немецким и английским языками.

И ответственно я пыталась найти возможность переводить романы современных немецких авторов. Но дальше прочтения книги и обоснования внутренней рецензии для издательства почему-то не доходило. Каждый раз упиралась в какую-то стену. А с японским все складывалось противоположным образом. Его учу пять – пять с половиной лет.

– Сложно?

– Если язык нравится, нравится его фонетика, то, как он описывает реальность, для вас сложно не будет. Если интересно, не замечаешь сложности. Помню, как пыталась учить французский язык – не получилось ничего: сливающиеся слова, мурлыкающая речь.

А когда начала заниматься японским, было ощущение, что не учу, а вспоминаю.

Важно, что язык не существует отдельно, он связан с культурой страны.

Вряд ли в худшую сторону может поменять человека изучение языка. Всякое знание – это благо, инструмент, которым ты можешь пользоваться. Работая над текстом, с одной стороны, хочется рассказать японцам, какие мы. С другой – рассказать о Японии нашим читателям. У меня гуманитарная цель. А когда говорят, что, мол, у человека нет склонности к языкам, значит, он просто не нашел свой язык.

Изучение языков очень важно. И прекрасно, когда дети изучают их в юном возрасте, это здорово развивает кругозор!