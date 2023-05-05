Пропавшего в марте псковича нашли живым

15:49, 05 мая 2023, ПАИ

Сотрудники полиции установили местонахождение пропавшего в марте псковича. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Как сообщалось ранее, этот уроженец города Пскова с 10 марта этого года без вести пропал на территории областного центра, и до последнего времени его местонахождение оставалось неизвестным.

По поступившей информации, полиция в ходе поисковых мероприятий обнаружила мужчину на территории Псковского района. Он жив и здоров.

Полиция выражает благодарность представителям СМИ и всем неравнодушным гражданам, оказавшим содействие органам внутренних дел в розыске псковича.