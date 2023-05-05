Число аллергиков растёт в Псковской области

15:43, 05 мая 2023, ПАИ

Число аллергиков в Псковской области растёт в геометрической прогрессии, сообщила врач-аллерголог, главный внештатный аллерголог региона Ольга Слепиковская в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Аллергиков становится всё больше и больше. Виной тому наш образ жизни, развитие химической промышленности, продукты, в том числе фастфуд, который мы едим. Аллергия – большей частью наследственная предрасположенность, которую запускают перечисленные факторы», - пояснила Ольга Слепиковская.

По ее словам, пандемия коронавируса также спровоцировала всплеск аллергий. «Ковид встряхнул наш организм, поэтому сейчас мы видим много поздних дебютов аллергий, бронхиальной астмы, аллергических ринитов. Сейчас фактически бум аллергии», - констатировала врач.

Ольга Слепиковская также добавила, что чаще всего у жителей Северо-Запада проявляется аллергия на пыльцу березы, злаковых растений и пылевых клещей. «Пищевая аллергия – удел детей, причём многие со временем её перерастают», - отметила врач.