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Как отличить аллергию от ОРВИ, рассказала псковский врач

Как отличить аллергию от ОРВИ, рассказала врач-аллерголог, главный внештатный аллерголог Псковской области Ольга Слепиковская в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Самостоятельно это не всегда возможно. Но если пациент, к примеру, болеет простудой каждый апрель, то это наталкивает на мысль как раз об аллергии. Причем проходит эта «простуда» в дождь. Чтобы понять, что происходит, лучше пойти к врачу», - уточнила специалист.

По словам врача, сдавать профилактические анализы на аллергены не имеет смысла. «Мы лечим не анализы, а человека. Если никаких проявлений нет, то и лечить нечего. Хотя аллергию можно и не лечить, если выявить и прекратить контакт с аллергеном», - пояснила Ольга Слепиковская.

Если выявить аллерген не представляется возможным, необходимо обратиться за помощью к врачу, иначе всё может закончиться бронхиальной астмой, предупредила аллерголог.

«От аллергии можно избавиться полностью в течение 3-5 лет с помощью капель с разведённым аллергеном. На курс в полгода потребуется около 30 тысяч рублей. Всё это проводится только под контролем врача», - добавила Ольга Слепиковская.

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