К сезону аллергии можно подготовиться, заявила псковский врач

16:55, 05 мая 2023, ПАИ

К сезону аллергии можно подготовиться, заявила врач-аллерголог, главный внештатный аллерголог Псковской области Ольга Слепиковская в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Аллергики должны носить с собой антигистаминные. Причем сейчас современные лекарства не вызывают сонливости и могут действовать в течение суток. Формы препаратов абсолютно разные – и таблетки, и капли в нос, в глаза, под язык», - перечислила врач.

Специалист отметила, что есть препараты и для подготовки к сезону цветения. «То есть при должных знаниях к этому периоду можно подготовиться заранее и пройти его с минимальными проявлениями», - рассказала Ольга Слепиковская.

Она также посоветовала аллергикам носить очки даже в отсутствие солнца, а также специальные фильтры для носа и иметь при себе капли в глаза и в нос. «По возвращении с улицы надо умыть лицо, сменить одежду, в идеале помыть голову, чтобы удалить пыльцу. Нужно избегать выездов на природу, гулять в дождь, а не после него, так как мокрая пыльца – ещё более сильный аллерген», - пояснила специалист.