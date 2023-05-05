Растущий в стерильных условиях ребёнок более подвержен аллергии – врач

17:48, 05 мая 2023, ПАИ

Растущий в стерильных условиях ребёнок более подвержен аллергии, сообщила врач-аллерголог, главный внештатный аллерголог Псковской области Ольга Слепиковская в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Специалист рассказала о гигиенической теории аллергии. «В слаборазвитых странах аллергии не так много. Ребенок, рожденный и живущий в стерильных условиях, более подвержен аллергии, чем тот, кто живет в естественной среде. Его иммунная система вынуждена бороться с патогенами вокруг, ей не до аллергии», - отметила Ольга Слепиковская.

Кроме того, Ольга Слепиковская добавила, что ребенок, рожденный в семье с собакой, имеет меньше шансов стать аллергиком, чем ребенок, рожденный в семье с кошкой. «Ученые выявили такую необычную закономерность», - рассказала врач.

«И конечно, гигиена нужна, но в разумных пределах. Не надо ни с чем перебарщивать», - рекомендовала Ольга Слепиковская.