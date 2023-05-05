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Общество

Куда пойти в выходные: праздничная афиша Псковского драмтеатра

Псковский театр драмы приглашает зрителей на спектакли в праздничные выходные в честь Дня Победы. С субботы по вторник театр надеется порадовать зрителей драматическими и музыкальными спектаклями, посвященными празднику Победы, комедиями и детскими спектаклями. На спектакль 9 мая «Соседи» в кассе театра уже действует скидка 50 %.

Детская афиша

В репертуаре Псковского театра драмы родители найдут спектакли для детей разных возрастов: от беби-спектаклей для малышей до кукольно-драматических постановок для семейного просмотра.

6, 8 и 9 мая в 11:00 детей от 2 до 6 лет и их родителей «Маленький театр» приглашает на спектакль «Невероятные приключения голубя Петра».

7 мая артисты представят кукольно-драматический спектакль по произведениям поэта Романа Сефа «Я сделал крылья и летал», который подарит эмоции не только детям от 4 до 9 лет, но и их мамам и папам.

Фото: здесь и далее пресс-служба псковского театра драмы. «Я сделал крылья и летал»

Театр рекомендует своим зрителям приобретать билеты на детские спектакли заранее. Если вы придете с ребенком в театр в надежде купить билеты перед спектаклем, а их не будет, маленький зритель, ожидающий праздника, очень расстроится. Напоминаем, что каждому зрителю нужен свой билет – и ребенку, и родителю.

Взрослая афиша

«Соседи»

Вечером 9 мая, в 19:00, Псковский театр драмы сыграет сразу два спектакля: в Новом зале пройдет «Случайный вальс» – спектакль-концерт, на котором в исполнении артистов Максима Плеханова, Ксении Чеховой и Георгия Болонева прозвучат военные песни разных эпох; на большой сцене состоится показ ностальгической комедии «Соседи» с золотым актерским составом (в ролях: народный артист Владимир Свекольников, заслуженные артисты Виктор Яковлев, Сергей Попков, Надежда Чепайкина и другие).

В честь праздника театр дарит зрителям скидку 50% в кассе на этот спектакль (акция действует с 5 мая).

Еще один спектакль, посвященный празднику, – документальный секстет «Дни Победы», проникновенный, исповедальный рассказ о войне молодых людей, на чью долю выпало это испытание, – театр покажет 6 мая в 13:00 и 19:00.

«Дни Победы»

8 мая на малой сцене состоятся два показа спектакля по повести Пушкина «Пиковая дама» – одного из самых популярных спектаклей театра, недавно отпраздновавшего юбилейный, сотый, показ.

Еще одним подарком для псковской публики в ближайшие выходные станут гастроли известного артиста и писателя Евгения Гришковца. 6 мая он выступит на большой сцене театра с новой программой – монологом-концертом; 7 мая покажет легендарный моноспектакль «Как я съел собаку».

«Билетов на спектакли в праздничные выходные осталось считаное количество. Все спектакли доступны по «Пушкинской карте», – отметили в пресс-службе театра.

А в пятницу, 5 мая, зрители могут посетить спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» с участием Натальи Петровой, Дениса Кугая, Ксении Чеховой, Анны Шуваевой и Романа Сердюкова.

Полная афиша представлена на сайте Псковского театра драмы.

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