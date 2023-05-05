Деревянную мостовую XVII-XVIII веков обнаружили археологи в Печорах

16:57, 05 мая 2023, ПАИ

Деревянную мостовую XVII-XVIII веков обнаружили археологи под стенами Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в телеграм-канале Археологического центра Псковской области.

«Закончили первый шурф у церкви Сорока мучеников в Печорах и благодаря прирезке раскрыли на полную ширину уличное деревянное замощение XVII-XVIII веков практически в самом центре слободы, существовавшей у стен Псково-Печерского монастыря», - рассказали специалисты.

Во втором шурфе, на Соборной площади, у центрального входа в монастырь специалисты вышли на древнейшие слои. Самые ранние находки – середины XVII века.

С помощью лазерного сканера археологи отсканировали Дом стрельца, жилой деревянный дом начала XVIII века – ровесник деревянных мостовых, которые раскрыты в раскопе у церкви Сорока мучеников.