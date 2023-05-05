Здесь дроны не летают: 111-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир сегодня

17:02, 05 мая 2023, ПАИ

Завершающаяся неделя хоть и коротка, но тем для разговоров и дискуссий подкинула много. В Псковской области запретили запуск беспилотных летательных аппаратов. В Пскове построят школу для одаренных детей. Медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по итогам апреля вновь вырос. Начинается фестивальная пора: культурная программа «под завязку». И куда без погоды и отопления: май подкинул снег как раз во время начала отключения батарей.

Об этом и многом другом поговорят ведущие «Псковского телеграма» Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко, 111-й выпуск которого выйдет в эфир сегодня, 5 мая.

«Псковский телеграм» – еженедельный видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Выпуск выйдет на портале ПАИ в 18:00, в эфире телеканала «Первый Псковский» в 18:30.