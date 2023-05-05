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Учителя плюсской школы пригласили дать мастер-класс в Париже

Учителя плюсской школы пригласили дать мастер-класс в Париже. Преподаватель истории и обществознания Сергей Бувакин стал победителем международного конкурса «Golden formula» | «Золотая формула». Об этом сообщает газета «Плюсский край».

Педагог рассказал, что конкурс педагогических проектов проводится четыре раза в год в разных городах Европы — Лондоне, Вене, Берлине и Париже. Официально на «Золотой формуле» приняты два языка: русский и английский. Соответственно, участвуют Россия, русскоязычные государства СНГ и страны Евросоюза.

«Учитель из Плюссы занял первое место, что явилось для него полной неожиданностью! Диплом и золотая медаль уже отправлены международной почтой из Парижа, и скоро победитель получит свою награду», — говорится в сообщении.

По словам Сергея Бувакина, участвовал он в конкурсе исключительно ради интереса и о призовых местах даже не задумывался. 

«Отправил на конкурс собственную методическую разработку урока истории для 6 класса «Известные правители России и их связь с Плюсским районом». Этот же урок я представлял на конкурсе «Учитель года» в марте. Работа состоит из 25 страниц, она вобрала в себя весь мой педагогический опыт, наработки последних лет», — рассказал преподаватель.

Работу Сергея Бувакина высоко оценили не только ученики Плюсской школы, но и жюри международного конкурса. И в июле текущего года нашего учителя уже пригласили на мастер-класс в Париж, где молодой педагог сможет лично продемонстрировать свой проект и рассказать о его особенностях.

«Конечно, в нынешних политических реалиях выбраться в самое сердце Европы будет непросто. Против участников из нашей страны могут быть задействованы всевозможные провокации. Однако плюсский учитель намерен всё же поехать на мероприятие, если позволит здоровье. Он считает, что история, педагогика и наука в целом должны быть вне политики», — отмечается в публикации.

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