В Псковскую область поступила новая партия медкомплексов и машин скорой помощи

17:22, 05 мая 2023, ПАИ

В Псковскую область поступила новая партия медкомплексов и машин скорой помощи. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Ключи от спецавтомобилей передал губернатор Михаил Ведерников.

Шесть медицинских комплексов, предназначенных для оказания первичной медико-санитарной помощи, отправятся в Островскую, Бежаницкую, Невельскую, Пушкиногорскую, Новосокольническую и Псковскую межрайонные больницы. Медкомплекс для профилактических медосмотров получит Псковская городская поликлиника.

Девять новых скорых на базе автомобилей УАЗ и «Газель» получила Псковская станция скорой медицинской помощи. Новый транспорт заменит автомобили, срок эксплуатации которых более 5 лет.