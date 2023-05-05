Выставка об истории сожжённых в годы войны деревень открылась в Великих Луках

17:27, 05 мая 2023, ПАИ

Новая выставка открылась в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии накануне 9 мая. Она посвящена трагической истории сожженных деревень Великолукского, Новосокольнического и Невельского районов в годы Великой Отечественной войны.

Пять студентов вместе со своим преподавателем изучили массу архивных материалов, чтобы исторически грамотно оформить экспозицию. На выставке представлена информация о преступлениях фашизма в годы Великой Отечественной войны, история победы советских граждан, а также фотографии жителей исчезнувших деревень.

Ребята самостоятельно выезжали в места, где некогда располагались эти населенные пункты, и даже смогли пообщаться с очевидцем трагических событий из деревни Тележниково. Экспозиция получилась информативной, а главное - понятной современной молодежи.

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