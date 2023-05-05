Михаил Ведерников принял участие в международной акции «Сад памяти»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в международной акции «Сад памяти», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
В память о жертвах, павших в годы Великой Отечественной войны, на территории воинского захоронения бывшего концентрационного лагеря Шталаг-372 высажены саженцы лиственницы.
Перед посадкой деревьев губернатор региона Михаил Ведерников вместе с главой города Пскова Борисом Елкиным возложили цветы к памятному знаку.
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