Михаил Ведерников принял участие в международной акции «Сад памяти»

19:27, 05 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в международной акции «Сад памяти», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

В память о жертвах, павших в годы Великой Отечественной войны, на территории воинского захоронения бывшего концентрационного лагеря Шталаг-372 высажены саженцы лиственницы.

Перед посадкой деревьев губернатор региона Михаил Ведерников вместе с главой города Пскова Борисом Елкиным возложили цветы к памятному знаку.