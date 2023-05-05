В Невеле капитально отремонтировали крышу дома на улице Гвардейской

19:51, 05 мая 2023, ПАИ

Крышу многоквартирного дома № 74 на улице Гвардейской в Невеле капитально отремонтировали. Об этом ПАИ сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

4 мая приёмочная комиссия оценивала капитальный ремонт крыши дома. Работы подрядной организацией были выполнены с опережением установленного срока, подчеркнули в фонде.

В соответствии с заключённым договором на объекте было разобрано старое покрытие крыши, отремонтирована стропильная система с последующей обработкой деревянных поверхностей составом огнебиозащиты, устроено новое покрытие из профилированного листа с полимерным покрытием. Также выполнены устройство слуховых окон, теплоизоляция чердачных помещений, осуществлена перекладка дымовых и вентиляционных труб с последующей установкой колпаков над шахтами. Установлены системы снегозадержания и организованного водостока в виде подвесных желобов и водосточных труб, отремонтирован козырёк над входом в подъезд.

Замечаний к выполненным работам со стороны приёмочной комиссии не возникло, работы выполнены и приняты в полном объёме, говорится в сообщении.

В фонде отметили, что на этот год в городе запланирован капитальный ремонт крыш ещё в двух многоквартирных домах — на улице Урицкого, 96а и на улице Энгельса,19.