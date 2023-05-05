Псковичей приглашают в библиотеку на выставку военной атрибутики

20:22, 05 мая 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на выставку военной атрибутики, которая пройдёт в рамках акции «Наша общая Победа!» в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва 7 мая с 12:00 до 14:00. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской библиотеке.

Выставка военной атрибутики «Эхо ушедшей войны…» подготовлена на основе коллекции военно-исторического клуба «Кольчуга». Также будет книжная выставка «Солдаты Победы» из библиотечных фондов, а на входе в библиотеку будет работать книговорот (буккроссинг) — акция бесплатного обмена книгами между читателями. Помимо этого, можно будет получить георгиевскую ленточку.

Акцию «Наша общая Победа!» откроют депутат Псковской городской Думы Александр Баев и председатель Псковской областной общественной организации «Социально-правовая поддержка граждан «Дети войны» Ярослав Паславский. После этого к открытому микрофону будут приглашены представители общественности, родственники ветеранов, все желающие высказаться на темы исторической памяти и подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

В 12:30 начнётся программа «Поэты и барды — о войне». Свои стихи собравшимся прочтут известные псковские поэты, а также студенты Псковского филиала Российской международной академии туризма, после чего барды споют для участников акции песни собственного сочинения.

В библиотеке отметили, что пройдут мастер-классы — «Письмо солдату» по изготовлению фронтовых почтовых треугольников, «Голубь мира, голубь Победы!» по изготовлению бумажных голубей и «Цветок Победы» по изготовлению бумажных цветов. А для детей будет организована настольная игра «Победный Псков».

Партнёрами Централизованной библиотечной системы в подготовке этой акции выступили Псковское региональное отделение Союза писателей России, региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды», Псковский филиал Российской международной академии туризма (ПФ РМАТ) и Псковский городской молодёжный центр.