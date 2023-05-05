Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают в библиотеку на выставку военной атрибутики

Псковичей приглашают на выставку военной атрибутики, которая пройдёт в рамках акции «Наша общая Победа!» в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва 7 мая с 12:00 до 14:00. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото: Псковская городская библиотека

Выставка военной атрибутики «Эхо ушедшей войны…» подготовлена на основе коллекции военно-исторического клуба «Кольчуга». Также будет книжная выставка «Солдаты Победы» из библиотечных фондов, а на входе в библиотеку будет работать книговорот (буккроссинг) — акция бесплатного обмена книгами между читателями. Помимо этого, можно будет получить георгиевскую ленточку.

Акцию «Наша общая Победа!» откроют депутат Псковской городской Думы Александр Баев и председатель Псковской областной общественной организации «Социально-правовая поддержка граждан «Дети войны» Ярослав Паславский. После этого к открытому микрофону будут приглашены представители общественности, родственники ветеранов, все желающие высказаться на темы исторической памяти и подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

В 12:30 начнётся программа «Поэты и барды — о войне». Свои стихи собравшимся прочтут известные псковские поэты, а также студенты Псковского филиала Российской международной академии туризма, после чего барды споют для участников акции песни собственного сочинения.

В библиотеке отметили, что пройдут мастер-классы — «Письмо солдату» по изготовлению фронтовых почтовых треугольников, «Голубь мира, голубь Победы!» по изготовлению бумажных голубей и «Цветок Победы» по изготовлению бумажных цветов. А для детей будет организована настольная игра «Победный Псков».

Партнёрами Централизованной библиотечной системы в подготовке этой акции выступили Псковское региональное отделение Союза писателей России, региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды», Псковский филиал Российской международной академии туризма (ПФ РМАТ) и Псковский городской молодёжный центр.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 мая 2023

Останки шести солдат перезахоронили в Опочецком районе
05 мая 2023

Запутавшегося в леске лебедя спасли в Изборске
05 мая 2023

Псковичей приглашают в библиотеку на выставку военной атрибутики
05 мая 2023

В Невеле капитально отремонтировали крышу дома на улице Гвардейской
05 мая 2023

Михаил Ведерников принял участие в международной акции «Сад памяти»
05 мая 2023

В деревнях Великолукского района восстановили подвесные мосты
05 мая 2023

Вышел в эфир 111-й выпуск «Псковского телеграма»
05 мая 2023

Псковским школьникам вручили письма бойцов СВО накануне 9 Мая

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...