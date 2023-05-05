Останки шести солдат перезахоронили в Опочецком районе

20:49, 05 мая 2023, ПАИ

Церемония перезахоронения останков шести воинов, павших при освобождении Опочецкого района в 1944 году, состоялась в деревне Кирово у подножия Духовной горы 5 мая. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Как рассказал руководитель поискового отряда «Рубеж» Владимир Селезнёв, останки павших солдат поисковики подняли в районе деревни Корни Глубоковской волости (ранее Краснооктябрьского сельсовета).

Удалось установить имена красноармейцев. «Вечный покой рядом с боевыми товарищами, ранее уже перезахороненными здесь по всем христианским обычаям, в этот день обрели старшина Иван Баннов, младший сержант Фотий Глушков, ефрейтор Василий Домнин, сержант Василий Егоров, рядовой Иван Лёвкин, ефрейтор Сергей Черкасов», — говорится в сообщении.

«Мы никогда не должны забывать людей, которые заплатили самую высокую цену за свободу и независимость нашей Родины. Этой ценой стала собственная жизнь защитников Отечества. Пока мы их помним — они живы. Наша святая обязанность — передать эту память потомкам», — сказал глава района Юрий Ильин, обращаясь к присутствующим.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Иоанн отслужил заупокойную литию, после чего прозвучали троекратные залпы оружия и к новой братской могиле возложили цветы и венки.