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Общество

О преимуществах единого налогового счёта расскажут жителям Псковской области

Сотрудники УФНС России по Псковской области продолжают проводить информационно-обучающие семинары и вебинары, в рамках которых налогоплательщики получают информацию об особенностях единого налогового счёта (ЕНС), введённого с 1 января 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Так, 11 мая сотрудники регионального налогового управления проведут онлайн-вебинар, на котором расскажут о преимуществах ЕНС, изменении порядка и сроков уплаты обязательных платежей по налогам, о порядке и сроках представления уведомлений об исчисленных налогах, ответят на вопросы, возникающие в связи с введением единого налогового счёта. Начало вебинара в 11:00, подключиться можно по ссылке.

Кроме того, 11 мая в Кунье на улице Дзержинского, 17 (Дом культуры) и 12 мая в Дедовичах на улице Пионерской, 10 (ИКЦ Дедовичского района) пройдут семинары с налогоплательщиками на тему ЕНС.

Специалисты УФНС России по Псковской области расскажут о возврате переплаты по единому налоговому платежу, если на ЕНС образовалось положительное сальдо, каким способом можно подать заявление на возврат, подробно расскажут, что такое зарезервированная сумма и как её применить для уплаты конкретного налога, а также о том, как подать заявление о распоряжении перечисленной суммы путём зачёта в счёт исполнения предстоящей обязанности. Начало каждого семинара в 11:00.

В пресс-службе напомнили, что налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно по ссылке.

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