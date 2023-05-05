Выставку гравюр торжественно открыли в Изборском музее

21:25, 05 мая 2023, ПАИ

Выставку «Санкт-Петербург в гравюрах Михаила Махаева» торжественно открыли в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Церемония открытия состоялась в Доме купца Белянина 4 мая. На мероприятии присутствовал директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров с коллективом музея и члены псковского отдела Императорского православного палестинского общества.

В музее отметили, что до 30 сентября у всех желающих будет возможность увидеть страницы «Плана столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов».

В начале XVIII века к старым европейским столицам — Парижу, Лондону, Мадриду — прибавился столичный город с торжественным названием Санкт-Петербург. Он быстро стал столицей Российской империи, и в 1753 году, к 50-летию основания, ему был посвящён альбом «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов».

Предполагалось, что его будут обрамлять двенадцать «знатнейших проспектов», выполненных мастером рисунка Михаилом Махаевым.

«Проспекты первоначально рассматривались как второстепенные, призванные украсить план. Однако Махаев с таким блеском выполнил свою работу, что популярнее стали именно проспекты. Они ценны не только качеством воспроизведения, но и размерами, позволяющими увидеть то, что пожелал запечатлеть художник», — подчеркнули в музее.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00 в Доме купца Белянина на улице Печорской, 39.