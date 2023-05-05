Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставку гравюр торжественно открыли в Изборском музее

Выставку «Санкт-Петербург в гравюрах Михаила Махаева» торжественно открыли в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Церемония открытия состоялась в Доме купца Белянина 4 мая. На мероприятии присутствовал директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров с коллективом музея и члены псковского отдела Императорского православного палестинского общества.

В музее отметили, что до 30 сентября у всех желающих будет возможность увидеть страницы «Плана столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов».

В начале XVIII века к старым европейским столицам — Парижу, Лондону, Мадриду — прибавился столичный город с торжественным названием Санкт-Петербург.  Он быстро стал столицей Российской империи, и в 1753 году, к 50-летию основания, ему был посвящён альбом «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов».

Предполагалось, что его будут обрамлять двенадцать «знатнейших проспектов», выполненных мастером рисунка Михаилом Махаевым.

«Проспекты первоначально рассматривались как второстепенные, призванные украсить план. Однако Махаев с таким блеском выполнил свою работу, что популярнее стали именно проспекты. Они ценны не только качеством воспроизведения, но и размерами, позволяющими увидеть то, что пожелал запечатлеть художник», — подчеркнули в музее. 

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00 в Доме купца Белянина на улице Печорской, 39.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 мая 2023

Выставку гравюр торжественно открыли в Изборском музее
05 мая 2023

Выиграть денежный приз могут творческие коллективы Псковской области
05 мая 2023

Куда пойти в выходные: праздничная афиша Псковского драмтеатра
05 мая 2023

Псковский ансамбль стал лауреатом всероссийского конкурса «Казачья застава»
05 мая 2023

Монеты царских времён обнаружили в псковской церкви
05 мая 2023

Старейший уличный театр выступит на Днях пушкинской поэзии в июне
05 мая 2023

9 мая вход на все объекты Псковского музея будет бесплатным
04 мая 2023

Полевые мастер-классы для поисковиков прошли в Себежском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...