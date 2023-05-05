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Общество

В великолукской школе № 12 состоялось открытие «Парты Героя»

Открытие «Парты Героя», посвящённой командиру роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка гвардии старшему лейтенанту ВДВ России Сергею Кирьякову, состоялось в школе № 12 в Великих Луках. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации Великих Лук

На мероприятии присутствовали родители и родственники Сергея Кирьякова, его одноклассники и друзья, представители городской власти, руководство опытного завода — социального партнёра школы, а также учащиеся образовательного учреждения.

Торжественно открыли «Парту Героя» имени Сергея Кирьякова его родители. На парте размещена биография Сергея, его фотография, а также информация о последнем героическом бое. «Парта Героя» теперь будет храниться в школьном музее вместе с личными вещами Сергея.

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