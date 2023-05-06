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Общество

О всероссийской ярмарке трудоустройства расскажут на «Первом Псковском»

Юлия Новикова — сотрудница завода кабельно-проводниковых изделий MAGNA в Великих Луках. Вакансию «менеджер по продажам» девушка нашла благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

О том, как подобные мероприятия помогают соискателям находить востребованные профессии, а предприятиям — преодолевать дефицит кадров в регионе, смотрите скоро на телеканале «Первый Псковский».

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