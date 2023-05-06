О всероссийской ярмарке трудоустройства расскажут на «Первом Псковском»

23:34, 05 мая 2023, ПАИ

Юлия Новикова — сотрудница завода кабельно-проводниковых изделий MAGNA в Великих Луках. Вакансию «менеджер по продажам» девушка нашла благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

О том, как подобные мероприятия помогают соискателям находить востребованные профессии, а предприятиям — преодолевать дефицит кадров в регионе, смотрите скоро на телеканале «Первый Псковский».