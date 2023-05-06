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Общество

Александр Гончаренко вновь вошёл в топ-30 регионального медиарейтинга

Впервые с ноября 2022 года в медиарейтинг газеты «Псковская правда» вошёл председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Медиарейтинг составлен по данным системы «Медиалогия».

В топ-30 он попал благодаря заметной роли на Форуме секретарей местных и первичных отделений «Единой России». Там стало известно, что именно Александр Гончаренко станет конкурентом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на предварительном внутрипартийном голосовании, по итогам которого будет определён кандидат в губернаторы от партии.

Праймериз ЕР состоятся в конце мая, так что председатель Псковской гордумы может попасть в медиарейтинг и по итогам этого месяца.

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